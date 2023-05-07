В Канаде масштабные лесные пожары: эвакуируют более 24 тысяч человек
Фото: в Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют 24 тысячи человек (GettyImages)
В Канаде из-за масштабных лесных пожаров эвакуируют более 24 тысяч жителей провинции Альберта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .
По состоянию на 6 мая в провинции произошло 103 пожара, сожгли около 121 909 гектаров. Обязательная эвакуация затронула в общей сложности 24 511 человек, проживающих на севере и в центре Альберты, включая округа Йеллоухед, графства Гранд-Прери и общины коренных народов, такие как нация Кри Осетрово озера и нация Кри Литтл-Ред-Ривер.
Напомним, что в Канаде сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные грузы.
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