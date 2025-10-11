Из-за ДТП полностью перекрыта трасса Киев-Чоп: схема объезда

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров упростил процедуру получения в Украине водительских прав одной из категорий, важных для развития отрасли автоперевозок.

Известно также, что в Киеве частично ограничили движение по популярному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Там ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

