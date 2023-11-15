Оккупанты продолжают строить военные базы в Мариуполе (фото)

"Россияне продолжают обустройство военных баз уже вне промышленной зоны заводов", - рассказал он.

По словам Андрющенко, военная база россиян отличается от любой воинской части или базы времен Украины.

"Вышки наблюдения по периметру, бойницы в заборах, станции связи и РЭБ. Здесь накапливают БК и держат около 100-150 личного состава", - рассказал советник мэра, отметив, что это лишь одна из баз - не единственная, не уникальная и не самая большая.

Ситуация в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения РФ. При этом с первых дней вторжения, российские войска делают все, для того, чтобы превратить Мариуполь в военную базу, в частности приморский порт. К примеру в августе 2023 года в порту временно оккупированного Мариуполя пришвартовался российский военный корабль, а также ранее там заметили четыре боевых вертолета захватчиков. Кроме того, на данный момент Мариуполь разрушен на 90%.