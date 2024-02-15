Из-за атаки россиян есть "прилеты" под Днепром: в ОВА рассказали подробности

Российские войска во время массированного обстрела по Украине 15 февраля атаковали и Днепропетровскую область. Есть "прилеты" и повреждение объекта инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Имеем и "прилеты" в Днепровском районе. Поврежденный объект инфраструктуры. Главное - никто не пострадал", - рассказал он.

Глава ОВА добавил, что обследование территории продолжается

Сбитие ракет

Утром ПВО сбила над Днепропетровской областью две ракеты.

"Их приземлили в Никопольском и Новомосковском районах", - констатировал Лысак.

Обстрел Днепра и области

Российские войска в ночь на 13 февраля устроили очередную атаку по Украине дронами-камикадзе, основной удар которой пришелся на Днепр и район.

Несмотря на то, что удалось сбить 10 вражеских БПЛА над районом, были значительные повреждения ТЭС, также пришлось закрыть школы и эвакуировать больницу.

Отметим, оссийские войска не первый раз обстреливают Днепр, Павлоград, Новомосковск и Кривой Рог Днепропетровской области. Например, во время атаки РФ в Днепропетровской области 8 января 2024 враг обстрелял Новомосковск. Взрывом перевернуло маршрутку, десятки людей получили ранения.

А из-за обстрела в ночь на 3 февраля в Днепропетровской области фиксировались попадания, в частности в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались почти 15 тысяч человек. В частности, в Кривом Роге без света остались две котельные, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. Энергетики ввели в городе аварийные отключения света.