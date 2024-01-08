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Оккупанты ударили по Новомосковску: взрывом перевернуло маршрутку, десятки раненых

Днепр, Понедельник 08 января 2024 09:42
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Оккупанты ударили по Новомосковску: взрывом перевернуло маршрутку, десятки раненых Фото: оккупанты ударили по Новомосковску 8 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки РФ в Днепропетровской области враг попал по Новомосковску. Взрывом перевернуло маршрутку, уже известно о десятках раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и Telegram главы МВД Украины Игоря Клименко.

"В городе, предварительно, 24 пострадавших. Из них пятеро – дети. Мальчики 4 и 8 лет. Но девушки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести", - рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

Последствия обстрела

По данным главы МВД Игоря Клименко, в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутное такси.

"8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона. Всего в медики обратились 20 человек, из которых 4 детей", - конкретизировал он данные о пострадавших.

Кроме того, по данным ОВА, повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.

Обстрел Украины

С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта за минуты стала "красной". Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты, уже узвестно об одной раненой. Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.

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Днепропетровская область Новомосковск
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