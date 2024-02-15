Через атаку росіян є "прильоти" під Дніпром: в ОВА розповіли подробиці

Російські війська під час масованого обстрілу по Україні 15 лютого , атакували і Дніпропетровську область. Є "прильоти" та пошкодження об'єкта інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Маємо й "прильоти" у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. Головне - ніхто не постраждав", - розповів він.

Голова ОВА додав, що обстеження території триває

Збиття ракет

Вранці ППО збила над Дніпропетровською областю дві ракети.

"Їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах", - констатував Лисак.

Обстріли Дніпра та області

Російські війська в ніч на 13 лютого влаштували чергову атаку по Україні дронами-камікадзе, основний удар якої припав на Дніпро та район.

Незважаючи на те, що вдалося збити 10 ворожих БПЛА над районом, були значні пошкодження ТЕС, також довелося закрити школи та евакуювати лікарню.

Зазначимо, що російські війська не вперше обстрілюють Дніпро, Павлоград, Новомосковськ та Кривий Ріг Дніпропетровської області. Наприклад, під час атаки РФ у Дніпропетровській області 8 січня 2024 року ворог обстріляв Новомосковськ. Вибухом перевернуло маршрутку, десятки людей дістали поранення.

А через обстріл у ніч на 3 лютого на Дніпропетровщині фіксувалися влучення, зокрема в об'єкт енергетики, почалися пожежі. Без світла в регіоні залишилося майже 15 тисяч людей. Зокрема, у Кривому Розі без світла залишилися дві котельні, які забезпечують 43 тисячі абонентів. Енергетики запровадили у місті аварійні відключення світла.