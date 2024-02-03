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Энергетики вводят аварийные отключения света в Кривом Роге после атаки

Днепр, Суббота 03 февраля 2024 08:33
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Энергетики вводят аварийные отключения света в Кривом Роге после атаки Фото: энергетики вводят аварийные отключения света в Кривом Роге после атаки 3 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска снова атаковали Кривой Рог Днепропетровской области дронами-камикадзе, попав по объекту энергетики. В городе вводят аварийные отключения света, возможны перебои и со связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов). Через 10 мин остановится скоростной трамвай", - рассказал он.

Кроме того, часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы.

"Будут веерные перебои с электроэнергией и связью. Напоминаю всем, что у нас создано 213 "Пунктов несокрушимости" - там есть электричество, тепло и все необходимое", - добавил Вилкул.

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Кривой Рог Днепропетровская область дрони
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