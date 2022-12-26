ua ru
Пн, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, когда Нетаньяху официально назначат премьером Израиля.

Новина українською →
Израиль, Понедельник 26 декабря 2022 20:01
Стало известно, когда Нетаньяху официально назначат премьером Израиля. Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 декабря, Биньямин Нетаньяху объявил о готовности сформировать следующее правительство Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Согласно закону Израиля, Нетаньяху теперь имеет семь дней, прежде чем он должен принести присягу своей шестипартийной коалиции, в которую, в дополнение к его правой партии "Ликуд", входят три ультраправых партии и две ультраортодоксальные партии.

Спикер Кнессета Ярив Левин заявил, что слушания и голосования по новому правительству запланированы на утро четверга 29 декабря, но если по каким-либо причинам голосование не состоится именно в четверг, как запланировано, оно может быть проведено не позднее понедельника, 2 января.

Напомним, Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что успешно сформировал новую коалицию, подготовив основу для своего возвращения к власти как глава наиболее правого израильского правительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху Израиль
NEWS
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра