Стало известно, когда Нетаньяху официально назначат премьером Израиля.

Согласно закону Израиля, Нетаньяху теперь имеет семь дней, прежде чем он должен принести присягу своей шестипартийной коалиции, в которую, в дополнение к его правой партии "Ликуд", входят три ультраправых партии и две ультраортодоксальные партии.

Спикер Кнессета Ярив Левин заявил, что слушания и голосования по новому правительству запланированы на утро четверга 29 декабря, но если по каким-либо причинам голосование не состоится именно в четверг, как запланировано, оно может быть проведено не позднее понедельника, 2 января.