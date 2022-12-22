Премьер Израиля Нетаньяху заявил об успешном формировании нового правительства: что известно

Новоназначенный премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что успешно сформировал новую коалицию, подготовив основу для своего возвращения во власть как главы наиболее правого израильского правительства.

"Я хотел объявить вам, что благодаря удивительной общественной поддержке, которую мы получили на выборах, мне удалось сформировать правительство, которое позаботится обо всех гражданах Израиля", - заверил Нетаньяху.

Как пишет AP News, это наконец-то произошло после нескольких недель сложных переговоров с партнерами партии "Ликуд", возглавляемой Нетаньяху. Однако новый премьер сказал, что нужно согласовать соглашение о разделе власти внутри коалиции, поэтому дата приведения его к присяге еще не объявлена. Тем не менее, Нетаньяху подчеркнул, что намерен завершить процесс "поскорее на следующей неделе".

По мнению экспертов, впереди Нетаньяху ждет сложная задача. Он возглавит коалицию, в которой доминируют ультраправые и ультраортодоксальные партнеры, настаивающие на драматических переменах. Это может оттолкнуть от нового правительства значительные слои израильской общественности, повысить риск конфликта с палестинцами и поставить Израиль на курс столкновения с некоторыми его ближайшими сторонниками, включая США и американскую еврейскую общину.

Среди спорных фигур израильской политики, которых привлек в правительство Нетаньяху, - Итамар Бен-Гвир, глава национальной полиции; Бецалель Смотрич, министр финансов; Ави Маоз, заместитель министра образования, Арье Дери, которого ждет должность министра правительства. Поэтому Нетаньяху сейчас занимается тем, чтобы до присяги протолкнуть ряд законов, необходимых, например, для расширения полномочий Бен-Гвира над полицией, создания новой министерской должности, которая предоставит Смотричу полномочия на Западном берегу реки Иордан, которые в прошлом принадлежали министру обороны, и др.

AP News напоминает, что Нетаньяху является премьер-министром, который дольше всего проработал на этом посту - 15 лет. Он утверждал, что оставил свой пост, потому что стал жертвой чрезмерного усердия полиции, прокуратуры и судей. Но критики говорят, что эти планы, включая ожидаемое предложение, которое позволит парламенту отменять решение Верховного суда, разрушат демократические институты страны и систему сдержек и противовесов.

"США и Европейский Союз заявили, что будут оценивать новое правительство по его политике, а не по личностям. Но в недавней речи госсекретарь США Энтони Блинкен четко дал понять, что ожидает от Нетаньяху поддержки "общих ценностей" и непринятие действий, которые могут помешать созданию палестинского государства", - подытожила AP News.

Йоханан Плеснер, бывший член Кнессета, возглавляющий Институт демократии Израиля, заметил, что стабильная коалиция стремится принять власть в ближайшие дни.

"Сформировать это правительство в интересах всех членов новой коалиции. Все они могут многое получить и многое потерять, если оно не сформируется", - сказал он.