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Більшість клубів АПЛ хочуть завершити сезон до кінця червня

Новини » Спорт     16.04.2020 - 12:13
Більшість клубів АПЛ хочуть завершити сезон до кінця червня
Фото: (facebook.com/premierleague)

Прем'єр-ліга проведе спеціальне відеозасідання 17 квітня

Клуби Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) хочуть дограти призупинений через пандемію коронавірусу сезон до 30 червня. Про це повідомляє Sky Sports.

Більшість клубів схиляється до думки, що чемпіонат потрібно встигнути дограти до дня закінчення контрактів деяких футболістів.

Зазначається, що клуби побоюються, що якщо сезон затягнеться довше, то гравці покинуть команди, попри рекомендацію Міжнародної федерації футболу щодо продовження закінчується 30 червня угод.

Також більшість команд АПЛ бажають дограти цей сезон, а не анулювати його. Існує ймовірність, що клуби зможуть відновити свої тренування в кінці травня. У п'ятницю, 17 квітня, відбудеться відеоконференція всіх клубів ліги, на якій буде обговорюватися майбутнє даного сезону.

Чемпіонат Англії був припинений на невизначений термін в березні. На момент паузи в лізі було зіграно 29 турів з 38.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Футбольна асоціація Англії запропонувала використовувати стадіон "Уемблі" як нейтральне місце для догравання сезону.

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