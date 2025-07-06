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Возвращение с нокаутом: Шелестюк одержал эффектную победу после трехлетней паузы

Шривпорт, Воскресенье 06 июля 2025 10:51
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Возвращение с нокаутом: Шелестюк одержал эффектную победу после трехлетней паузы Фото: Тарас Шелестюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) триумфально вернулся на профессиональный ринг после трехлетнего перерыва. В первом среднем весе он досрочно победил американца Родрикуса Ливси (12-5-1, 9 КО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Как прошел поединок

Бой состоялся в рамках боксерского шоу в американском городе Шривпорт. Для 39-летнего Шелестюка это был первый поединок с марта 2022 года. Последний раз он дрался против венесуэльца Габриэля Маэстре в бою за титул WBA, который завершился ничьей - единственной в его карьере.

На этот раз Шелестюк вышел против 42-летнего Ливси, который свой последний бой провел в апреле 2025-го. Поединок был запланирован на 10 раундов, но завершился уже во втором.

Украинец с первых секунд завладел инициативой: работал быстро, точно и технично. Во втором раунде Шелестюк прижал соперника к канатам и мощным левым хуком в челюсть отправил его в нокаут. Рефери сразу остановил поединок, зафиксировав досрочную победу нашего соотечественника.

Кто такой Тарас Шелестюк

Уроженец Макеевки. На любительском уровне - чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в первой средней весовой категории (до 69 кг). Входил в легендарную сборную Украины вместе с Александром Усиком, Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком, Денисом Беринчиком и другими.

В профессиональный бокс перешел в 2013 году, став клиентом компании Banner Promotions. Живет в США. Все свои профессиональные поединки провел на североамериканском континенте (большинство в США, по одному - в Мексике и Канаде).

Первым серьезным соперником Шелестюка стал россиянин Козаев, которого в 2015-м украинец одолел по решению судей. Благодаря этой победе получил самые большие титулы в своей карьере - WBA Intercontinental и WBO NABO, которыми владел в 2015-2016 годах.

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Бокс Тарас Шелестюк
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