"Ждут часами": в УЗ рассказали, как в Европе придерживают рейсы из-за тревог в Украине

Главное: "Укрзализныця" напрямую предупреждает международных партнеров о задержках из-за остановок по безопасности.

из-за остановок по безопасности. Иностранные перевозчики часто идут навстречу украинцам , ожидая прибытия стыковочных рейсов по несколько часов.

, ожидая прибытия стыковочных рейсов по несколько часов. В случае невозможности дождаться пассажиров, действует механизм полного возврата средств или поиска альтернативных маршрутов.

Международная координация

По словам Александра Перцовского, УЗ находится на постоянной связи с иностранными коллегами. Когда украинский поезд вынужденно останавливается в поле из-за угрозы обстрелов, информация об этом сразу передается европейским диспетчерам.

"Там, где есть поезда, в частности международные, которые стучат, мы всегда предупреждаем наших партнеров из польских железных дорог или из числа европейских перевозчиков. Зависит от времени, но довольно часто они нас ждут", - отметил руководитель УЗ.

Он привел пример недавнего случая с чешским перевозчиком, который проявил максимальную лояльность к украинцам.

"Недавно произошел случай с поездом Интерсити, когда чешскому перевозчику пришлось ждать наших пассажиров. Они не отправляли свой рейс несколько часов, пока не прибыл украинский поезд", - рассказал Перцовский.

Что делать, если опоздали на пересадку

Глава компании отметил, что безопасность всегда является приоритетом: если стоит выбор между своевременностью и безопасным прохождением участка во время угрозы, УЗ выбирает второе. Даже если остановка привела к опозданию, пассажиры защищены финансово.

"Как у нас, так и у международных перевозчиков есть претензионный возврат билетов. Если это пересадка внутри "Укрзализныци", мы возвращаем полную стоимость без потерь. Если это европейский перевозчик, там действуют определенные правила, но они достаточно гибкие и могут найти альтернативу", - пояснил Перцовский.

Чтобы вернуть средства за билет УЗ в претензионном порядке, пассажирам необходимо: