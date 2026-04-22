ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Ждут часами": в УЗ рассказали, как в Европе придерживают рейсы из-за тревог в Украине

10:05 22.04.2026 Ср
3 мин
Что делать, если из-за тревоги пропустили пересадку на свой рейс?
aimg Василина Копытко
"Ждут часами": в УЗ рассказали, как в Европе придерживают рейсы из-за тревог в Украине

Европейские железнодорожные компании готовы менять собственные графики и задерживать отправление поездов, чтобы украинские пассажиры, которые опаздывают из-за остановок во время воздушных тревог, успели на пересадки.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Читайте также: УЗ по-новому будет считать стоимость билетов в люксовых вагонах

Главное:

  • "Укрзализныця" напрямую предупреждает международных партнеров о задержках из-за остановок по безопасности.
  • Иностранные перевозчики часто идут навстречу украинцам, ожидая прибытия стыковочных рейсов по несколько часов.
  • В случае невозможности дождаться пассажиров, действует механизм полного возврата средств или поиска альтернативных маршрутов.

Международная координация

По словам Александра Перцовского, УЗ находится на постоянной связи с иностранными коллегами. Когда украинский поезд вынужденно останавливается в поле из-за угрозы обстрелов, информация об этом сразу передается европейским диспетчерам.

"Там, где есть поезда, в частности международные, которые стучат, мы всегда предупреждаем наших партнеров из польских железных дорог или из числа европейских перевозчиков. Зависит от времени, но довольно часто они нас ждут", - отметил руководитель УЗ.

Он привел пример недавнего случая с чешским перевозчиком, который проявил максимальную лояльность к украинцам.

"Недавно произошел случай с поездом Интерсити, когда чешскому перевозчику пришлось ждать наших пассажиров. Они не отправляли свой рейс несколько часов, пока не прибыл украинский поезд", - рассказал Перцовский.

Что делать, если опоздали на пересадку

Глава компании отметил, что безопасность всегда является приоритетом: если стоит выбор между своевременностью и безопасным прохождением участка во время угрозы, УЗ выбирает второе. Даже если остановка привела к опозданию, пассажиры защищены финансово.

"Как у нас, так и у международных перевозчиков есть претензионный возврат билетов. Если это пересадка внутри "Укрзализныци", мы возвращаем полную стоимость без потерь. Если это европейский перевозчик, там действуют определенные правила, но они достаточно гибкие и могут найти альтернативу", - пояснил Перцовский.

Чтобы вернуть средства за билет УЗ в претензионном порядке, пассажирам необходимо:

  • Оформить заявление онлайн.
  • Для онлайн-оформления через сайт УЗ необходимо иметь Дія.Підпис.
  • Предоставить доказательства того, что опоздание произошло по вине перевозчика (информация о задержке поезда есть в базе УЗ).

Читайте также о том, что пассажиров УЗ могут штрафовать за ряд нарушений. Например, забытый в вагоне билет, курение в тамбуре или прогулка по рельсам могут обернуться для пассажиров немалыми затратами. Каждое нарушение имеет свою цену.

Ранее мы писали о том, что с марта 2026 года подорожала постель в поездах. Мы рассказывали, из чего состоит набор и какие услуги должны предоставлять пассажирам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Воздушная тревога
Новости
Под ударами Днепр, Запорожье, Одесса и Сумщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
