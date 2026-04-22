"Ждут часами": в УЗ рассказали, как в Европе придерживают рейсы из-за тревог в Украине
Европейские железнодорожные компании готовы менять собственные графики и задерживать отправление поездов, чтобы украинские пассажиры, которые опаздывают из-за остановок во время воздушных тревог, успели на пересадки.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Главное:
- "Укрзализныця" напрямую предупреждает международных партнеров о задержках из-за остановок по безопасности.
- Иностранные перевозчики часто идут навстречу украинцам, ожидая прибытия стыковочных рейсов по несколько часов.
- В случае невозможности дождаться пассажиров, действует механизм полного возврата средств или поиска альтернативных маршрутов.
Международная координация
По словам Александра Перцовского, УЗ находится на постоянной связи с иностранными коллегами. Когда украинский поезд вынужденно останавливается в поле из-за угрозы обстрелов, информация об этом сразу передается европейским диспетчерам.
"Там, где есть поезда, в частности международные, которые стучат, мы всегда предупреждаем наших партнеров из польских железных дорог или из числа европейских перевозчиков. Зависит от времени, но довольно часто они нас ждут", - отметил руководитель УЗ.
Он привел пример недавнего случая с чешским перевозчиком, который проявил максимальную лояльность к украинцам.
"Недавно произошел случай с поездом Интерсити, когда чешскому перевозчику пришлось ждать наших пассажиров. Они не отправляли свой рейс несколько часов, пока не прибыл украинский поезд", - рассказал Перцовский.
Что делать, если опоздали на пересадку
Глава компании отметил, что безопасность всегда является приоритетом: если стоит выбор между своевременностью и безопасным прохождением участка во время угрозы, УЗ выбирает второе. Даже если остановка привела к опозданию, пассажиры защищены финансово.
"Как у нас, так и у международных перевозчиков есть претензионный возврат билетов. Если это пересадка внутри "Укрзализныци", мы возвращаем полную стоимость без потерь. Если это европейский перевозчик, там действуют определенные правила, но они достаточно гибкие и могут найти альтернативу", - пояснил Перцовский.
Чтобы вернуть средства за билет УЗ в претензионном порядке, пассажирам необходимо:
- Оформить заявление онлайн.
- Для онлайн-оформления через сайт УЗ необходимо иметь Дія.Підпис.
- Предоставить доказательства того, что опоздание произошло по вине перевозчика (информация о задержке поезда есть в базе УЗ).
Читайте также о том, что пассажиров УЗ могут штрафовать за ряд нарушений. Например, забытый в вагоне билет, курение в тамбуре или прогулка по рельсам могут обернуться для пассажиров немалыми затратами. Каждое нарушение имеет свою цену.
Ранее мы писали о том, что с марта 2026 года подорожала постель в поездах. Мы рассказывали, из чего состоит набор и какие услуги должны предоставлять пассажирам.