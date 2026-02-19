ua en ru
Зеленский ответил, отдал бы приказ убить Путина или нет

Четверг 19 февраля 2026 03:55
Зеленский ответил, отдал бы приказ убить Путина или нет Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос насчет потенциального приказа убить российского диктатора Владимира Путина и рассказал о покушениях на свою жизнь.

Как передает РБК-Украина, об этом глава государства рассказал в интервью Пирсу Моргану.

Читайте также: Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского

Морган спросил главу государства, отдал ли бы тот приказ своим силовикам об убийстве Путина, если бы такая возможность предоставилась.

Зеленский дал косвенный ответ, контекст которого говорит - не факт, что это убийство что-то бы кардинально изменило, ведь речь идет скорее об уже построенной, укоренившейся системе.

"Знаете, в их системе я не уверен, что другой человек не станет таким же Путиным. Таким же, как Путин. Суть не в этом", - сказал украинский президент.

Покушения на жизнь Зеленского

В то же время Зеленский рассказал о многочисленных покушениях на свою жизнь, большинство которых предотвращали спецслужбы.

"Я не знаю, сколько раз они пытались меня убить. Службы безопасности рассказывали мне о некоторых случаях. Я понимаю, что в моей стране в этот трудный период это могло бы подтолкнуть Украину к хаосу", - сказал глава государства.

Он также добавил, что сейчас в приоритете Украины - армия, которая в первую очередь дает нам возможность защищаться.

"Но есть и другие вещи: бизнес, который платит налоги; оборонное производство; энергосистема; водоснабжение; банковская система; киберзащита и многое другое. Все это дает возможность Украине защищаться", - сказал Зеленский.

Глава государства также пояснил, что во властной системе Украины президент действует как институт, который укрепляет государство. Поэтому убийство главы государства у нас могло бы иметь совсем другие последствия.

"Реакция может быть другой, и россияне, к сожалению, недооценивают реакцию украинцев. Потому что мы, я всегда говорил, эмоционально другие люди. И после эмоций и отношения к человечнос ти всегда идут ценности. Именно поэтому мы можем понимать друг друга. Мы можем говорить друг с другом. Мы можем бороться, как вы видите, но с разными ценностями", - подчеркнул Зеленский.

РБК-Украина писало об одном из покушений на жизнь президента Владимира Зеленского, совершенном в 2024 году. Агенты РФ завербовали для этого 50-летнего гражданина Польши.

Мужчина "свято верил" в идею СССР, поэтому Москва его и активизировала в своих целях.

