Путин внезапно заговорил о возможном преемнике

Российский диктатор Владимир Путин внезапно заявил, что всегда думал о преемнике. Он предположил, что борьба может быть между несколькими кандидатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Интерфакс и другие росСМИ.

В пропагандистском фильме о четверти века Путина диктатора спросили, думает ли он о преемственности, на что тот сказал: "Я всегда об этом думаю".

"В конечном итоге выбор за народом, за российским народом. Я думаю, что должен быть человек, вернее всего, несколько человек, чтобы у народа был выбор", - заявил глава Кремля.

Он добавил, что все время смотрит и оценивает потенциал каждого, когда размышляет о преемнике. При этом подчеркнул, что "шансы сделать что-то по-серьезному, вряд ли, будут у человека, за которым не стоит" россиян.

"Чтобы страна была стабильной, для того, чтобы были условия, которые обеспечили бы ее развитие, безопасность, нужно одно очень важное условие: доверие людей к высшим должностным лицам страны. Но для того, чтобы добиться этого доверия, нужно, конечно эффективно и по-честному работать, улучшать положение наших граждан", - сказал диктатор.

Отметим, что согласно российской конституции, у Путина нет четкого преемника. В случае, если руководитель Кремля не в состоянии исполнять свои обязанности, то премьер-министр РФ, которым в настоящее время является Михаил Мишустин - принимает на себя президентские полномочия.