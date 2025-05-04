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Путин внезапно заговорил о возможном преемнике

Воскресенье 04 мая 2025 16:57
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Путин внезапно заговорил о возможном преемнике Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин внезапно заявил, что всегда думал о преемнике. Он предположил, что борьба может быть между несколькими кандидатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Интерфакс и другие росСМИ.

В пропагандистском фильме о четверти века Путина диктатора спросили, думает ли он о преемственности, на что тот сказал: "Я всегда об этом думаю".

"В конечном итоге выбор за народом, за российским народом. Я думаю, что должен быть человек, вернее всего, несколько человек, чтобы у народа был выбор", - заявил глава Кремля.

Он добавил, что все время смотрит и оценивает потенциал каждого, когда размышляет о преемнике. При этом подчеркнул, что "шансы сделать что-то по-серьезному, вряд ли, будут у человека, за которым не стоит" россиян.

"Чтобы страна была стабильной, для того, чтобы были условия, которые обеспечили бы ее развитие, безопасность, нужно одно очень важное условие: доверие людей к высшим должностным лицам страны. Но для того, чтобы добиться этого доверия, нужно, конечно эффективно и по-честному работать, улучшать положение наших граждан", - сказал диктатор.

Отметим, что согласно российской конституции, у Путина нет четкого преемника. В случае, если руководитель Кремля не в состоянии исполнять свои обязанности, то премьер-министр РФ, которым в настоящее время является Михаил Мишустин - принимает на себя президентские полномочия.

Внезапное заявление Путина о преемнике

Напомним, что в России можно быть президентом не более двух раз подряд. Таким образом, в 2024 году Путин не имел бы право вновь баллотироваться на должность.

Однако летом 2020 года в России состоялось общероссийское голосование за поправки в Конституцию. Изменения вступили в силу 4 июля 2020 года.

Среди множества поправок была одна ключевая, которая касалась президентских сроков, а именно: "обнуление" президентских сроков для действующего главы Кремля. Это значит, что прежние сроки Путина перестали учитываться, и он может быть у верхушки власти как минимум до 2036 года. Однако несмотря на еще 11 лет, которые впереди, диктатор вдруг заговорил о возможном преемнике.

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Владимир Путин Российская Федерация
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