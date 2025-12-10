ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Деньги придут на "Дія.Карту": когда стартуют чекапы 40+ и какие услуги туда войдут

Киев, Среда 10 декабря 2025 19:56
UA EN RU
Деньги придут на "Дія.Карту": когда стартуют чекапы 40+ и какие услуги туда войдут Иллюстративное фото: часть украинцев смогут пройти медобследования бесплатно (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине с 2026 года заработают бесплатные профилактические медицинские осмотры (чекапы) для граждан старше 40 лет. Кабмин утвердил порядок реализации программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram и премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.

По словам нардепа, на такие чекапы правительство планирует потратить 10 млрд гривен. На одного человека выделяется 2 тысячи гривен в год.

В перечень услуг, которые можно будет получить бесплатно, входят:

  • измерение давления, частоты сердечных сокращений с оценкой ритма пульса;
  • измерение массы тела, роста, индекса массы тела, окружности талии;
  • сбор жалоб и симптомов;
  • лабораторные исследования (липидограмма, гликированный гемоглобин, креатинин, электролиты);
  • электрокардиография и суточный мониторинг артериального давления;
  • консультации с рекомендациями изменения образа жизни;
  • оформление направлений к врачам-специалистам;
  • послевизитное сопровождение.

Как воспользоваться программой

Премьер Юлия Свириденко рассказала, что программа заработает с 1 января 2026 года.

По ее словам, каждый украинец старше 40 лет получит приглашение в "Дії" на 30-й день после дня рождения. После принятия приглашения на "Дія.Картку" будет начислено 2 тысячи гривен. Их можно будет потратить исключительно на скрининг здоровья.

Те, кто не пользуется приложением "Дія", смогут получить средства через банки и ЦНАПы.

"Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ по участию в программе "Скрининг здоровья 40+". Вскоре Минздрав обнародует перечень заведений", - сказала глава правительства.

Чекапы для украинцев 40+

Напомним, с 2026 года в Украине будет расширена программа профилактических медицинских осмотров.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал финансирование бесплатных "чекапов" для граждан старше 40 лет, которые позволят выявлять болезни на ранней стадии и обеспечивать эффективное лечение.

Пациенты смогут самостоятельно выбирать медицинское учреждение - государственное или частное, а средства на обследование будут зачисляться на виртуальную карточку в приложении "Дія".

Программа предусматривает обследования на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства. При необходимости пациент получит электронный рецепт на бесплатные лекарства, а также консультации врачей, лабораторные и инструментальные исследования.

В Минздраве отмечают, что такие профилактические осмотры снизят риск осложнений, преждевременной смертности и помогут формировать культуру ранней диагностики среди украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины медосмотр
Новости
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте