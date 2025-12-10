Деньги придут на "Дія.Карту": когда стартуют чекапы 40+ и какие услуги туда войдут

В Украине с 2026 года заработают бесплатные профилактические медицинские осмотры (чекапы) для граждан старше 40 лет. Кабмин утвердил порядок реализации программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram и премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram .

По словам нардепа, на такие чекапы правительство планирует потратить 10 млрд гривен. На одного человека выделяется 2 тысячи гривен в год.

В перечень услуг, которые можно будет получить бесплатно, входят:

измерение давления, частоты сердечных сокращений с оценкой ритма пульса;

измерение массы тела, роста, индекса массы тела, окружности талии;

сбор жалоб и симптомов;

лабораторные исследования (липидограмма, гликированный гемоглобин, креатинин, электролиты);

электрокардиография и суточный мониторинг артериального давления;

консультации с рекомендациями изменения образа жизни;

оформление направлений к врачам-специалистам;

послевизитное сопровождение.

Как воспользоваться программой

Премьер Юлия Свириденко рассказала, что программа заработает с 1 января 2026 года.

По ее словам, каждый украинец старше 40 лет получит приглашение в "Дії" на 30-й день после дня рождения. После принятия приглашения на "Дія.Картку" будет начислено 2 тысячи гривен. Их можно будет потратить исключительно на скрининг здоровья.

Те, кто не пользуется приложением "Дія", смогут получить средства через банки и ЦНАПы.

"Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ по участию в программе "Скрининг здоровья 40+". Вскоре Минздрав обнародует перечень заведений", - сказала глава правительства.