Деньги придут на "Дія.Карту": когда стартуют чекапы 40+ и какие услуги туда войдут
В Украине с 2026 года заработают бесплатные профилактические медицинские осмотры (чекапы) для граждан старше 40 лет. Кабмин утвердил порядок реализации программы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram и премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.
По словам нардепа, на такие чекапы правительство планирует потратить 10 млрд гривен. На одного человека выделяется 2 тысячи гривен в год.
В перечень услуг, которые можно будет получить бесплатно, входят:
- измерение давления, частоты сердечных сокращений с оценкой ритма пульса;
- измерение массы тела, роста, индекса массы тела, окружности талии;
- сбор жалоб и симптомов;
- лабораторные исследования (липидограмма, гликированный гемоглобин, креатинин, электролиты);
- электрокардиография и суточный мониторинг артериального давления;
- консультации с рекомендациями изменения образа жизни;
- оформление направлений к врачам-специалистам;
- послевизитное сопровождение.
Как воспользоваться программой
Премьер Юлия Свириденко рассказала, что программа заработает с 1 января 2026 года.
По ее словам, каждый украинец старше 40 лет получит приглашение в "Дії" на 30-й день после дня рождения. После принятия приглашения на "Дія.Картку" будет начислено 2 тысячи гривен. Их можно будет потратить исключительно на скрининг здоровья.
Те, кто не пользуется приложением "Дія", смогут получить средства через банки и ЦНАПы.
"Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ по участию в программе "Скрининг здоровья 40+". Вскоре Минздрав обнародует перечень заведений", - сказала глава правительства.
Чекапы для украинцев 40+
Напомним, с 2026 года в Украине будет расширена программа профилактических медицинских осмотров.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал финансирование бесплатных "чекапов" для граждан старше 40 лет, которые позволят выявлять болезни на ранней стадии и обеспечивать эффективное лечение.
Пациенты смогут самостоятельно выбирать медицинское учреждение - государственное или частное, а средства на обследование будут зачисляться на виртуальную карточку в приложении "Дія".
Программа предусматривает обследования на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства. При необходимости пациент получит электронный рецепт на бесплатные лекарства, а также консультации врачей, лабораторные и инструментальные исследования.
В Минздраве отмечают, что такие профилактические осмотры снизят риск осложнений, преждевременной смертности и помогут формировать культуру ранней диагностики среди украинцев.