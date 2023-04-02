В Чехии заявили, что не против, чтобы Китай стал посредником между Украиной и РФ
Мир должен использовать все дипломатические возможности, чтобы прекратить российское вторжение в Украину. Даже если посредником между Украиной и РФ станет Китай.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения.
По ее словам, НАТО делает все для того, чтобы ситуация вокруг России, повлекшая за собой войну в Украине, не обострялась. Однако при этом Альянс не хочет быть вовлечен в конфликт. Поэтому там считают более логичным предоставление Украине оружия и гуманитарной помощи.
Чернохова заявила, что важно не уклоняться от дипломатических переговоров.
"Неважно, будет ли посредником Запад или страны, которые могут быть близки к России… Весь мир должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее покончить с этим ужасом. Если есть кто-то, кто может это сделать, я его поддержу. Мне будет безразлично, если это будет Китай", – сказала она.
Ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции считают, что ввиду тесных связей с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может "изменить правила игры" в войне в Украине.
Также ранее мы писали, что по словам Урсулы фон дер Ляйен, отношения Китая с Европейским союзом будут зависеть от его позиции по войне на территории Украины. Пекин должен сыграть роль в достижении справедливого мира.
Также президент Еврокомиссии отметила, что Китай хочет установить новый мировой порядок в свою пользу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.