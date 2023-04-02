ua ru
Вс, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Чехии заявили, что не против, чтобы Китай стал посредником между Украиной и РФ

Новина українською →
Чехия, Воскресенье 02 апреля 2023 16:36
В Чехии заявили, что не против, чтобы Китай стал посредником между Украиной и РФ Фото: в Чехии заявили, что не против, чтобы Китай стал посредником между Украиной и РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Мир должен использовать все дипломатические возможности, чтобы прекратить российское вторжение в Украину. Даже если посредником между Украиной и РФ станет Китай.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения.

По ее словам, НАТО делает все для того, чтобы ситуация вокруг России, повлекшая за собой войну в Украине, не обострялась. Однако при этом Альянс не хочет быть вовлечен в конфликт. Поэтому там считают более логичным предоставление Украине оружия и гуманитарной помощи.

Чернохова заявила, что важно не уклоняться от дипломатических переговоров.

"Неважно, будет ли посредником Запад или страны, которые могут быть близки к России… Весь мир должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее покончить с этим ужасом. Если есть кто-то, кто может это сделать, я его поддержу. Мне будет безразлично, если это будет Китай", – сказала она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции считают, что ввиду тесных связей с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может "изменить правила игры" в войне в Украине.

Также ранее мы писали, что по словам Урсулы фон дер Ляйен, отношения Китая с Европейским союзом будут зависеть от его позиции по войне на территории Украины. Пекин должен сыграть роль в достижении справедливого мира.

Также президент Еврокомиссии отметила, что Китай хочет установить новый мировой порядок в свою пользу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Чехия Война России против Украины
NEWS
В Украине повышают пенсии. Кому сделают перерасчет в апреле
В Украине повышают пенсии. Кому сделают перерасчет в апреле
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций