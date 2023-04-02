У Чехії заявили, що не проти аби Китай став посередником між Україною та РФ
Світ повинен використати всі дипломатичні можливості для того, щоб припинити російське вторгнення в Україну. Навіть якщо посередником між Україною та РФ буде Китай.
Як повідомляє РБК-Україна про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова в ефірі Чеського телебачення.
За її словами, НАТО робить усе для того, щоб ситуація навколо Росії, яка спричинила війну в Україні, не загострювалася. Однак при цьому Альянс не хоче бути втягнутим у конфлікт. Тому там вважають більш логічним надання Україні зброї та гуманітарної допомоги.
Чернохова заявила, що важливо не ухилятися від дипломатичних переговорів.
"Неважливо, чи буде посередником Захід, чи країни, які можуть бути близькими до Росії… Увесь світ повинен зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край цим жахіттям. Якщо є хтось, хто може це зробити, я його підтримаю. Мені буде байдуже, якщо це буде Китай", - сказала вона.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції вважають, що, з огляду на тісні зв’язки з Росією, Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може "змінити правила гри" у війні в Україні.
Також раніше ми писали, що за словами Урсули фон дер Ляєн, відносини Китаю з Європейським союзом залежатимуть від його позиції щодо війни на території України. Пекін повинен відіграти роль у досягненні справедливого миру.
Також президент Єврокомісії зазначила, що Китай хоче встановити новий світовий лад на свою користь.
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