У Чехії заявили, що не проти аби Китай став посередником між Україною та РФ

Світ повинен використати всі дипломатичні можливості для того, щоб припинити російське вторгнення в Україну. Навіть якщо посередником між Україною та РФ буде Китай.

За її словами, НАТО робить усе для того, щоб ситуація навколо Росії, яка спричинила війну в Україні, не загострювалася. Однак при цьому Альянс не хоче бути втягнутим у конфлікт. Тому там вважають більш логічним надання Україні зброї та гуманітарної допомоги.

Чернохова заявила, що важливо не ухилятися від дипломатичних переговорів.

"Неважливо, чи буде посередником Захід, чи країни, які можуть бути близькими до Росії… Увесь світ повинен зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край цим жахіттям. Якщо є хтось, хто може це зробити, я його підтримаю. Мені буде байдуже, якщо це буде Китай", - сказала вона.