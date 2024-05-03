В Чехии заявили, что не поддерживают украинцев, пытающихся избежать мобилизации

Чехия поддерживает украинских беженцев, сбежавших от войны. Тем не менее, Прага не поддержит тех, кто пытается избежать мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которого цитирует Novinky.
Он заявил, что Чехия понимает проблему отъезда украинских мужчин призывного возраста.
"Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев и принимает их на своей территории", - сказал глава МИД.
Однако Липовский отметил, что Чехия не будет поддерживать украинцев, которые "стараются избежать установленного законом долга сбора".
В Чехии также отмечают, что у них нет правовых оснований для депортации украинских мужчин. Как вариант, в Чехии предлагают Украине рассылать повестки. Если за границей человек ее не выполняет, тогда Украина могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и потребовать его экстрадиции за совершение преступления.
В Польше допустили, что могут помочь Украине вернуть военнообязанных мужчин домой. В Минобороны Польши не исключили депортацию.
Однако в Министерстве внутренних дел Польши пообещали, что украинцы без паспортов получат временную защиту. Также в Варшаве подчеркнули, что ждут от Украины идей для возвращения мужчин из-за границы.
Также напомним, что Украина приостановила выдачу паспортов за границей для мужчин от 18 до 60 лет. Этой категории граждан нужно забирать документы в Украине.
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