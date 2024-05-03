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В Чехии заявили, что не поддерживают украинцев, пытающихся избежать мобилизации

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Чехия поддерживает украинских беженцев, сбежавших от войны. Тем не менее, Прага не поддержит тех, кто пытается избежать мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которого цитирует Novinky.

Он заявил, что Чехия понимает проблему отъезда украинских мужчин призывного возраста.

"Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев и принимает их на своей территории", - сказал глава МИД.

Однако Липовский отметил, что Чехия не будет поддерживать украинцев, которые "стараются избежать установленного законом долга сбора".

В Чехии также отмечают, что у них нет правовых оснований для депортации украинских мужчин. Как вариант, в Чехии предлагают Украине рассылать повестки. Если за границей человек ее не выполняет, тогда Украина могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и потребовать его экстрадиции за совершение преступления.

 

Что этому предшествовало

В Польше допустили, что могут помочь Украине вернуть военнообязанных мужчин домой. В Минобороны Польши не исключили депортацию.

Однако в Министерстве внутренних дел Польши пообещали, что украинцы без паспортов получат временную защиту. Также в Варшаве подчеркнули, что ждут от Украины идей для возвращения мужчин из-за границы.

Также напомним, что Украина приостановила выдачу паспортов за границей для мужчин от 18 до 60 лет. Этой категории граждан нужно забирать документы в Украине.

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ЧехияМобилизация в Украине