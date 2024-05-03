В Чехии заявили, что не поддерживают украинцев, пытающихся избежать мобилизации

Он заявил, что Чехия понимает проблему отъезда украинских мужчин призывного возраста.

"Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев и принимает их на своей территории", - сказал глава МИД.

Однако Липовский отметил, что Чехия не будет поддерживать украинцев, которые "стараются избежать установленного законом долга сбора".

В Чехии также отмечают, что у них нет правовых оснований для депортации украинских мужчин. Как вариант, в Чехии предлагают Украине рассылать повестки. Если за границей человек ее не выполняет, тогда Украина могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и потребовать его экстрадиции за совершение преступления.