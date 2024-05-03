UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чехії заявили, що не підтримують українців, які намагаються уникнути мобілізації

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чехія підтримує українських біженців, які втекли від війни. Проте Прага не підтримає тих, хто намагається уникнути мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, якого цитує Novinky.

Він заявив, що Чехія розуміє проблему від'їзду українських чоловіків призовного віку.

"Чехія вже давно підтримує українських біженців і приймає їх на своїй території", - сказав глава МЗС.

Проте Ліпавський зазначив, що Чехія не буде підтримувати українців, які "намагаються уникнути встановленого законом обов'язку збору".

У Чехії також наголошують, що не мають правових підстав для депортації українських чоловіків. Як варіант у Чехії пропонують Україні розсилати повістки. Якщо за кордоном особа її не виконує, тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину.

 

Що цьому передувало

У Польщі допустили, що можуть допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків додому. У Міноборони Польщі не виключили депортацію.

Проте у Міністерстві внутрішніх справ Польщі пообіцяли, що українці без паспортів отримають тимчасовий захист. Також у Варшаві наголосили, що чекають від України ідей для повернення чоловіків з-за кордону.

Також нагадаємо, що Україна призупинила видачу паспортів за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років. Цій категорії громадян потрібно забирати документи в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяМобілізація в Україні