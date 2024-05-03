У Чехії заявили, що не підтримують українців, які намагаються уникнути мобілізації

Чехія підтримує українських біженців, які втекли від війни. Проте Прага не підтримає тих, хто намагається уникнути мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, якого цитує Novinky.
Він заявив, що Чехія розуміє проблему від'їзду українських чоловіків призовного віку.
"Чехія вже давно підтримує українських біженців і приймає їх на своїй території", - сказав глава МЗС.
Проте Ліпавський зазначив, що Чехія не буде підтримувати українців, які "намагаються уникнути встановленого законом обов'язку збору".
У Чехії також наголошують, що не мають правових підстав для депортації українських чоловіків. Як варіант у Чехії пропонують Україні розсилати повістки. Якщо за кордоном особа її не виконує, тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину.
У Польщі допустили, що можуть допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків додому. У Міноборони Польщі не виключили депортацію.
Проте у Міністерстві внутрішніх справ Польщі пообіцяли, що українці без паспортів отримають тимчасовий захист. Також у Варшаві наголосили, що чекають від України ідей для повернення чоловіків з-за кордону.
Також нагадаємо, що Україна призупинила видачу паспортів за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років. Цій категорії громадян потрібно забирати документи в Україні.
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