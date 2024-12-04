В Чехии заявили о проблемах с поставками нефти через "Дружбу"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Новости".

По данным СМИ, поток нефти прекратился в среду, 4 декабря. Впоследствии министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек подтвердил, что есть проблемы с поставками нефти.

"Мы знаем о ситуации и находимся в контакте со всеми соответствующими сторонами", - сказал он.

По его словам, остановка не представляет опасности для Чехии, и страна имеет достаточно нефти:

"Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и мы имеем надежную систему государственных материальных резервов", - ответил министр.

В то же время представитель компании Unipetrol Павел Кайдл заявил, что причина задержек сырой нефти "на стороне поставщика, вне нашего контроля".

Стоит заметить, что Чехия импортирует почти 8 миллионов тонн нефти в год из двух источников: около 60% - через нефтепровод "Дружба", остальные, 40%, через немецкий трубопровод IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL, который начинается в Триесте.

Что известно о нефтепроводе "Дружба"

Трубопровод "Дружба" является крупнейшим российским маршрутом поставки нефти в Европу. В Беларуси он разветвляется на две ветки. Северная ведет в Польшу и Германию, но после введения санкций Евросоюза транспортировка российской нефти по этой ветке прекратилась. С начала 2023 года ее заменила казахстанская нефть. Южная ветка проходит через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

Данный нефтепровод все еще имеет важное значение, например, для Венгрии.