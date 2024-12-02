После утечки в Польше. В Венгрии и Словакии боятся диверсий на нефтепроводе "Дружба"

В Словакии были зафиксированы действия, указывающие на возможную подготовку к осуществлению террористической атаки на объекты критической инфраструктуры страны. Это может быть нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet.

Как пишет издание, о возможной диверсии заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Сутай Эсток. По его мнению, диверсия может быть не только в Словакии, но и Венгрии.

Была зафиксирована деятельность организованной группы, которая может проводить полевые исследования вблизи нефтепровода "Дружба".

По данным СМИ, венгерские спецслужбы не были удивлены словацким заявлением о диверсии. Напротив, там восприняли словацкое заявление серьезно, и на основе имеющихся данных Антитеррористический центр в сотрудничестве с национальными службами безопасности изучает против кого, когда и где могут быть применены превентивные меры.

"В случае террористической атаки есть общий интерес, и это действительно преобладает все, даже политические разногласия, не только в Европе, но и во всем мире", - отметил глава комитета по вопросам национальной безопасности парламента Венгрии Золтан Сас.

Чем важен нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы благодаря своему масштабу и способности транспортировать значительные объемы российской нефти в европейские страны. Он является главным поставщиком нефти для таких государств как Венгрия, Словакия, Чехия, Польша и Германия.

Кроме того, "Дружба" служит инструментом политического влияния, которое Россия активно использовала в отношениях с Европейским Союзом, Украиной и Белоруссией.