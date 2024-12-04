У Чехії заявили про проблеми з постачанням нафти через "Дружбу"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Novinky.

За даними ЗМІ, потік нафти припинився у середу, 4 грудня. Згодом міністр промисловості і торгівлі Чехії Лукаш Влчек підтвердив, що є проблеми із постачанням нафти.

"Ми знаємо про ситуацію і перебуваємо в контакті з усіма відповідними сторонами", - сказав він.

За його словами, зупинка не становить небезпеки для Чехії, і країна має достатньо нафти:

"Нафтопереробні заводи добре підготовлені до цієї ситуації, і ми маємо надійну систему державних матеріальних резервів", - відповів міністр.

Водночас речник компанії Unipetrol Павел Кайдл заявив, що причина затримок сирої нафти "на стороні постачальника, поза нашим контролем".

Варто зауважити, що Чехія імпортує майже 8 мільйонів тонн нафти на рік із двох джерел: близько 60% – через нафтопровід "Дружба", решту, 40%, через німецький трубопровід IKL, який з'єднується з італійським трубопроводом TAL, що починається в Трієсті.

Що відомо про нафтопровід "Дружба"

Трубопровід "Дружба" є найбільшим російським маршрутом постачання нафти до Європи. У Білорусі він розгалужується на дві гілки. Північна веде до Польщі та Німеччини, але після запровадження санкцій Євросоюзу транспортування російської нафти цією гілкою припинилося. З початку 2023 року її замінила казахстанська нафта. Південна гілка проходить через Україну до Угорщини, Словаччину та Чехію.

Даний нафтопровід все ще має важливе значення, наприклад, для Угорщини.