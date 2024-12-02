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На нефтепроводе "Дружба" в Польше произошла утечка

Понедельник 02 декабря 2024 12:03
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На нефтепроводе "Дружба" в Польше произошла утечка Иллюстративное фото: на нефтепроводе "Дружба" произошла утечка (tvpworld.com)
Автор: Наталья Кава

На днях произошла утечка на нефтепроводе "Дружба" на участке в районе города Пневы на западе Польши. В настоящее время трубопровод перекрыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трубопроводный оператор PERN.

Как отметила пресс-служба оператора, была немедленно прекращена перекачка на поврежденном участке Нефть была перенаправлена через другой участок трубопровода.

На место инцидента были направлены аварийные службы PERN и Государственная пожарная служба.

В PERN заметили, что причины утечки не известны и будут расследоваться внутренней комиссией. Известно, что участок, на котором произошла утечка, поставлял нефть в нефтеперерабатывающий завод в Германии.

Чем важен нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" имеет важное значение из-за своего масштаба и влияния на энергетическую безопасность Европы. В частности, "Дружба" обеспечивала транспортировку больших объемов российской нефти в страны Европы. Эта система является основным источником нефтеснабжения для нескольких стран, включая Венгрию, Словакию, Чехию, Польшу и Германию.

Также следует отметить, что Россия использовала "Дружбу" как политический рычаг в отношениях с ЕС, Украиной и Беларусью.

Однако из-за вторжения РФ в Украину и санкции ЕС значение "Дружбы" уменьшается. Несмотря на это , нефтепровод все еще имеет важное значение, например, для Венгрии.

Подробно о ситуации с транзитом нефти читайте в материале РБК-Украина "Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций".

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