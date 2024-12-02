На нефтепроводе "Дружба" в Польше произошла утечка
На днях произошла утечка на нефтепроводе "Дружба" на участке в районе города Пневы на западе Польши. В настоящее время трубопровод перекрыли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трубопроводный оператор PERN.
Как отметила пресс-служба оператора, была немедленно прекращена перекачка на поврежденном участке Нефть была перенаправлена через другой участок трубопровода.
На место инцидента были направлены аварийные службы PERN и Государственная пожарная служба.
В PERN заметили, что причины утечки не известны и будут расследоваться внутренней комиссией. Известно, что участок, на котором произошла утечка, поставлял нефть в нефтеперерабатывающий завод в Германии.
Чем важен нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба" имеет важное значение из-за своего масштаба и влияния на энергетическую безопасность Европы. В частности, "Дружба" обеспечивала транспортировку больших объемов российской нефти в страны Европы. Эта система является основным источником нефтеснабжения для нескольких стран, включая Венгрию, Словакию, Чехию, Польшу и Германию.
Также следует отметить, что Россия использовала "Дружбу" как политический рычаг в отношениях с ЕС, Украиной и Беларусью.
Однако из-за вторжения РФ в Украину и санкции ЕС значение "Дружбы" уменьшается. Несмотря на это , нефтепровод все еще имеет важное значение, например, для Венгрии.
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