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В Чехии назвали документы для временной защиты мужчин из Украины

06:26 16.08.2026 Вс
3 мин
Какие документы нужно предоставить обязательно в бумажном виде?
aimg Филипп Бойко
В Чехии назвали документы для временной защиты мужчин из Украины Фото: украинские беженцы в Чехии (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Чехии уточнили требования к украинским мужчинам призывного возраста, претендующим на временную защиту. Для получения статуса им необходимо документально подтвердить исполнение воинского долга в Украине, причем требования отличаются в зависимости от возраста заявителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

В чешском ведомстве подчеркнули, что отдельного документа, который в целом бы подтверждал законность выезда из Украины, не существует.

МВД Чехии определило несколько вариантов документов, которые могут подтвердить необходимые обстоятельства:

  • бумажная выдержка из eVOD — электронного военно-учетного документа, доступного в приложении "Резерв+". Его актуальность заявитель должен подтвердить сотруднику при подаче заявления;
  • бумажный eVOD, заверенный Посольством Украины в Чехии, издан не более трех рабочих дней назад;
  • штамп о выезде из Украины в действующем паспорте после 5 августа 2026 - но только вместе с eVOD.

Документы необходимо подавать в бумажном виде. Скриншоты или другие электронные формы чешское МВД не будет принимать.

Для мужчин от 18 до 22 лет достаточно документально подтвердить регистрацию в "Резерв+" и наличие eVOD.

Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет eVOD должен содержать информацию о полном освобождении от воинского долга.

Таким образом, одного штампа в паспорте, подтверждающего законное пересечение украинской границы, недостаточно.

Что делать в случае отказа

Если заявителю отказали в статусе, но производство продолжается, он может донести необходимые документы в установленный срок.

Если во временной защите уже было юридически отказано или заявление вернули, повторно подать заявку можно после получения правильного eVOD.

При этом для получения eVOD не нужно ехать в Украину. Документ можно создать в приложении "Резерв+" или подтвердить в Посольстве Украины.

Что будет, если защиту не предоставили

Сам факт непредоставления временной защиты не дает права оставаться в Чехии, если у человека нет другого вида на жительство.

В то же время лицо может воспользоваться безвизовым режимом, позволяющим находиться на территории стран Шенгенской зоны до 90 дней в течение каждые 180 дней. В противном случае она должна покинуть Чехию.

По данным МВД Чехии, с начала 2026 года новые заявления на временную защиту от мужчин в возрасте 18–22 лет составляли 19% всех заявлений этой категории, а от мужчин в возрасте 23–60 лет – 24%.

Контекст заявления ведомства

Ранее мы сообщали, что с 5 августа десятки украинских мужчин не получили временную защиту в Чехии. Они не доказали исполнение воинского долга перед Украиной.

Дело в том, что с 5 августа по всему Евросоюзу действуют новые меры для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Для получения защиты они должны предоставить подтверждение о выполнении воинского долга или праве на выезд.

В то же время, по данным Евростата, общее количество граждан Украины, находящихся в странах ЕС под режимом временной защиты, продолжает расти.

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