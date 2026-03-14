В Нидерландах атаковали еврейскую школу: первые подробности (видео)
Утром 14 марта в фешенебельном районе на юге Амстердама прогремел взрыв - пострадала еврейская школа. Власти квалифицировали инцидент как умышленное нападение.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила мэр Амстердама Фемке Халсема.
Что произошло
Взрыв произошел утром в субботу в жилом квартале на юге города. Здание еврейской школы получило повреждения, однако незначительные. Жертв и раненых нет.
Мэр Амстердама Фемке Халсема отреагировала резко.
"Евреи в Амстердаме все чаще сталкиваются с антисемитизмом. Это неприемлемо", - сказала она.
Халсема также назвала нападение"трусливым актом агрессии против еврейской общины".
Что известно о подозреваемых
Следователи изучают записи с камер наблюдения, на которых зафиксировано лицо, приведшее в действие взрывное устройство.
Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское движение правых сподвижников". Об этом сообщил Моссад - организация также обнародовала видео с моментом детонации.
UPDATE: Исламское движение сподвижников правых берет на себя ответственность за нападение на еврейскую школу в Амстердаме, выпустив видео, на котором, судя по всему, запечатлена детонация зажигательного устройства.- Mossad Commentary (@MOSSADil) 14 марта 2026 г.
Новообразованную экстремистскую группировку также связали с несколькими ... https://t.co/39x8Uh1NOh pic.twitter.com/VT8LyFFBOW
Это новосозданная группа, которую связывают с несколькими недавними антисемитскими нападениями.
Серия инцидентов в регионе
Взрыв в Амстердаме - не единичное событие. За последние дни в соседних странах тоже произошли атаки на еврейские объекты:
- В пятницу ночью в центре Роттердама подожгли синагогу.
- В понедельник в бельгийском Льеже взрыв вызвал пожар в синагоге.
По делу о роттердамском инциденте нидерландская полиция уже арестовала четырех подозреваемых.
После поджога безопасность в синагогах и еврейских учреждениях Амстердама была усилена.
Рост антисемитизма в Европе
Напомним, ведущий французский философ и публичный интеллектуал Бернар-Анри Леви предупреждает о росте антисемитизма на Западе. По его словам, эта тенденция является частью более широкой "усталости от демократии", которую переживают европейские общества.
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх отметил, что антисемитизм растет в Нидерландах, Великобритании и Франции - в частности, во Франции еврейское население за последние 6-7 лет сократилось на десятки процентов.
По его словам, Украина на этом фоне отличается: ни одна еврейская община не закрылась, большинство раввинов вернулись, и почти все синагоги работают.