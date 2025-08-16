В Чехии увидели в саммите Трампа и Путина тень Мюнхенского соглашения 1938-го

После начала переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, в Чехии напомнили об опасности политики умиротворения диктаторов.

Об этом заявил глава чешского МИД Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение политика в Х (бывшем Twitter).

Чешский министр сравнил встречу Трампа с Путиным с "Мюнхенским сговором" времен Гитлера.

В частности глава МИД Чехии Ян Липавский процитировал слова британского министра иностранных дел Энтони Эдена, которые тот провозгласил после подписания Мюнхенского соглашения 1938 года: "Вы можете достичь временного умиротворения с помощью политики уступок насилию, но длительного мира таким образом не достичь".

Мюнхенское соглашение, заключенное правительством Невилла Чемберлена с Гитлером считается одним из самых позорных примеров "задабривания" агрессора в истории. Согласно документу, Германия фактически получила часть Чехословакии. А уже через несколько месяцев, в марте 1939 года, Гитлер оккупировал остальную Чехию и мир оказался на пороге Второй мировой войны.

Таким образом слова чешского министра стали предупреждением о риске повторения истории, когда попытки договориться с агрессором могут лишь отложить, но не предотвратить больший конфликт.