В Чехії побачили у саміті Трампа і Путіна тінь Мюнхенської угоди 1938-го

Після початку переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, у Чехії нагадали про небезпеку політики умиротворення диктаторів.

Про це заявив глава чеського МЗС Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис політика у Х (колишньому Twitter).

Чеський міністр порівняв зустріч Трампа з Путіним із "Мюнхенською змовою" часів Гітлера.

Зокрема глава МЗС Чехії Ян Ліпавський процитував слова британського міністра закордонних справ Ентоні Едена, які той проголосив після підписання Мюнхенської угоди 1938 року: “Ви можете досягти тимчасового умиротворення за допомогою політики поступок насильству, але тривалого миру таким чином не досягти”.

Мюнхенська угода, укладена урядом Невілла Чемберлена з Гітлером вважається одним із найганебніших прикладів "задобрювання" агресора в історії. Згідно документу, Німеччина фактично отримала частину Чехословаччини. А уже за кілька місяців, у березні 1939 року, Гітлер окупував решту Чехії і світ опинився на порозі Другої світової війни.

Таким чином слова чеського міністра стали попередженням про ризик повторення історії, коли спроби домовитися з агресором можуть лише відкласти, але не відвернути більший конфлікт.