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Чехия собирается признать Россию "самой серьезной угрозой"

Пятница 29 сентября 2023 03:21
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Чехия собирается признать Россию "самой серьезной угрозой" Фото: Чехия признает Россию самой серьезной угрозой для страны (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Новая оборонная стратегия Чехии определяет Россию как наиболее серьезную угрозу для страны. Поэтому власти намерены усилить оборонный сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Správy.

Утверждение документа, который есть в распоряжении издания, находится на финальной стадии. На прошлой неделе его одобрил Совет ГБ, а в октябре за него должно проголосовать правительство.

"Вероятность военного нападения на Чехию или одно из государств НАТО и ЕС является самой высокой со времен окончания холодной войны. Россия будет представлять серьезную угрозу безопасности Чешской Республики и ее союзников в долгосрочной перспективе", - говорится в документе Минобороны Чехии.

В соответствии со стратегией, война в Украине подтвердила необходимость членства Чехии в НАТО. Альянс должен сдерживать противника от нападения и защищаться от возможной агрессии.

"В связи с растущей агрессивностью России главной задачей оборонной политики Чехии является всесторонняя подготовка к длительной оборонной войне высокой интенсивности с технически развитым противником, оснащенным ядерным оружием", - говорится в документе.

Согласно новой оборонной стратегии, страна должна создать хорошо вооруженные и обученные вооруженные силы, а также подготовить территорию к возможному опрокидыванию большого количества сил союзников.

"Чехия занимает особую позицию в оборонных планах альянса через наше географическое положение. Очевидно, что в рамках любых мер сдерживания или даже операции коллективной обороны по территории Чешской Республики будут двигаться десятки тысяч военных союзников", - объясняет директор Департамента оборонной политики и стратегии Министерства обороны. Ерешь.

В новой стратегии также обращается внимание на то, что оборона Чешской Республики не может обеспечивать только профессиональные военные, но большую роль в обороне должны играть подготовленные и имеющиеся резервы вооруженных сил.

Усиление обороны Чехии

Чехия с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину помогает нашему государству и показывает свою антироссийскую политику. На фоне этого страна усугубляет оборонный сектор.

Так, в конце июня этого года США одобрили продажу Чехии истребителей F-35 и сопутствующего оборудования к ним.

А в августе Чехия ратифицировала соглашение о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами Америки, разрешив американским солдатам базироваться в стране.

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