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Чехія збирається визнати Росію "найсерйознішою загрозою"

П'ятниця 29 вересня 2023 03:21
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Чехія збирається визнати Росію "найсерйознішою загрозою" Фото: Чехія визнає Росію найсерйознішою загрозою для країни (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Нова оборонна стратегія Чехії визначає росію як найсерйознішу загрозу для країни. Через це влада має намір посилити оборонний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Správy.

Затвердження документа, який є в розпорядженні видання, знаходиться на фінальній стадії. Минулого тижня його схвалила Рада держбезпеки, а в жовтні за нього має проголосувати уряд.

"Імовірність військового нападу на Чехію чи одну з держав НАТО та ЄС є найвищою з часів закінчення холодної війни. Росія представлятиме найсерйознішу загрозу безпеці Чеської Республіки та її союзників у довгостроковій перспективі", - йдеться в документі Міноборони Чехії.

Відповідно до стратегії, війна в Україні підтвердила необхідність членства Чехії в НАТО. Альянс має стримувати супротивника від нападу та захищатися від можливої ​​агресії.

"У зв’язку зі зростаючою агресивністю Росії головним завданням оборонної політики Чехії є всебічна підготовка до довготривалої оборонної війни високої інтенсивності з технічно розвиненим супротивником, оснащеним ядерною зброєю", - йдеться в документі.

Згідно з новою оборонною стратегією,країна має створити добре озброєні та навчені збройні сили, а також підготувати територію до можливого перекидання великої кількості сил союзників.

"Чехія займає особливу позицію в оборонних планах альянсу через наше географічне розташування. Очевидно, що в рамках будь-яких заходів стримування чи навіть операції колективної оборони територією Чеської Республіки рухатимуться десятки тисяч військових союзників", – пояснює директор Департаменту оборонної політики та стратегії Міністерства оборони Ян Їреш.

У новій стратегії також звертається увага на те, що оборону Чеської Республіки не можуть забезпечувати тільки професійні військові, але більшу роль в обороні повинні відігравати підготовлені та наявні резерви збройних сил.

Посилення оборони Чехії

Чехія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомагає нашій державі та показує свою антиросійську політику. На фоні цього країна посилює оборонний сектор.

Так, в кінці червня цього року США схвалили продаж Чехії винищувачів F-35 і супутнього обладнання до них.

А в серпні Чехія ратифікувала угоду про співпрацю в галузі оборони зі Сполученими Штатами Америки, дозволивши американським солдатам базуватись в країні.

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