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На фоне агрессии РФ. Чехия разрешила солдатам США базироваться на территории страны

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Чехия, Среда 16 августа 2023 22:02
На фоне агрессии РФ. Чехия разрешила солдатам США базироваться на территории страны Фото: Премьер-министр Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Чехия сегодня, 16 августа, ратифицировала соглашение о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами Америки. Это происходит на фоне агрессии со стороны РФ.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

Еще 1 августа президент Чехии Петр Павел подписал соглашение. Договор вступит в силу через 30 дней после получения письма-подтверждения от США.

По словам премьера, заключение соглашения является ключевым успехом и Чехия давно должна была его заключить.

"Это углубляет наши отношения с США, и его важность ясно видна в том факте, что страны, которые вступают в НАТО в этом году, уже одновременно ведут переговоры о двустороннем соглашении с Вашингтоном", - сказал Фиала.

Что говорят в Минобороны Чехии

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сказала, что соглашение будет способствовать большей безопасности Чехии, поскольку трансатлантическое сотрудничество является основой коллективной обороны стран НАТО, а США являются ключевым долгосрочным союзником и партнером Чехии.

По словам Черноховой, договор об обороне дает Чехии еще одну гарантию безопасности, а также имеет ценность в связи с российской военной агрессией против Украины.

"В этой ситуации нам не обойтись без прочного союза с другими демократическими странами", - подчеркнула Чернохова.

Что изменится после этой ратификации соглашения

В документе обсуждаются многие области, которые могут быть связаны с возможным присутствием американских солдат в Чехии или сотрудничеством американских и чешских вооруженных сил на территории Чехии.

Это касается, например, правового статуса американских солдат, защиты окружающей среды, эксплуатации автомобилей американскими солдатами и их семьями или, возможно, статуса поставщиков американских вооруженных сил.

Также предусматривается освобождение американских солдат от налогов и таможенных сборов в Чехии. Частью соглашения также является перечень военных объектов и помещений чешской армии, которые американские вооруженные силы смогут использовать на заранее согласованных условиях.

Как Чехия помогает Украине

В апреле представитель Минобороны Чехии заявлял, что страна предлагает модернизировать большее число танков Т-72 и передать их Украине.

В июне сообщалось, что в Чехии начнут ремонтировать и модернизировать украинские танки Т-64. После этого их будут доставлять на поле боя.

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