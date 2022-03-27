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Чехія заморозила майно громадян Росії, що потрапили під санкції, на сотні мільйонів крон

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Прага, Неділя 27 березня 2022 15:11
Чехія заморозила майно громадян Росії, що потрапили під санкції, на сотні мільйонів крон Фото: прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

Глава уряду Чехії Петро Фіала заявив, що в республіці вже почали працювати санкції проти Росії. Влада заморозила майно громадян РФ на сотні мільйонів крон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

За словами прем'єр-міністр, уряд Чехії планує змінити чинне законодавство, щоб зробити процедуру більш енергійною та ефективною. Фіала також додав, що Чехія продовжить поставки зброї в Україну.

Нагадавши, у дочки глави МЗС Росії Сергія Лаврова конфіскують житло в Лондоні. Більш того, їй скасують дозвіл на в'їзд до Великобританії.

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