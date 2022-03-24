Санкції проти Росії: дочка Лаврова позбудеться житла в Лондоні і дозволу на проживання
Великобританія ввела санкції проти Поліни Ковальової - дочки міністра закордонних справ Сергія Лаврова. У неї конфіскують елітне житло в Лондоні і скасують дозвіл на проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Найцікавіше, що тепер її квартира в Лондоні за 4,4 млн фунтів стерлінгів буде конфіскована, а банківський рахунок заморозять. Дозвіл на проживання в Британії - скасовано", - зазначив він.
Як пише Newsweek, Ковальова є "найгламурнішим доповненням" до зростаючого списку санкцій. Їй 26 років, протягом декількох років вона називала Британію своїм домом, відвідувала приватну школу-інтернат в Брістолі, після чого отримала ступінь з економіки і політики в Університеті Лафборо. Працювала в "Газпромі".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія розширила санкції проти Росії за війну в Україні, додавши до списку санкцій главу російського "Сбербанку" Германа Грефа, засновника банку "Тінькофф" Олега Тінькова, найбільшу алмазну компанію "Алроса" і так званого "мера" Мелітополя Галину Данильченко.
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