Чехия заморозила имущество попавших под санкции граждан России на сотни миллионов крон

Глава правительства Чехии Петр Фиала заявил, что в республике уже начали работать санкции против России. Власти заморозили имущество граждан РФ на сотни миллионов крон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

По словам премьер-министр, правительство Чехии планирует изменить действующее законодательство, чтобы сделать процедуру более энергичной и эффективной. Фиала также добавил, что Чехия продолжит поставки оружия в Украину.

Напомним, у дочери главы МИД России Сергея Лаврова конфискуют жилье в Лондоне. Более того, ей отменят разрешение на въезд в Великобританию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.