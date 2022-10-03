Чехия призвала своих граждан выехать из России
Чехия призывает своих граждан покинуть территорию России и предостерегает от поездок из-за ситуации с безопасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД страны.
Граждан Чехии, которые находятся в России, просят зарегистрироваться в системе DROZD.
"Если вы уже находитесь в стране и решили остаться, несмотря на предупреждение, проявляйте крайнюю осторожность во время своего пребывания, следите за проверенными СМИ и подготовьте план экстренного выезда", - говорится в сообщении.
Также граждан Чехии призывают быть внимательным из-за проводящейся мобилизации, избегать митингов и демонстраций.
При этом МИД предупредил, что посольство в Москве может работать с перебоями из-за натянутых отношений России с ЕС и НАТО.
Напомним, с подобными рекомендациями для граждан выступили также США, Польша, Болгария, Латвия, Румыния, Эстония и Канада.
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