Чехия призвала своих граждан выехать из России

Чехия призывает своих граждан покинуть территорию России и предостерегает от поездок из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД страны.

Граждан Чехии, которые находятся в России, просят зарегистрироваться в системе DROZD.

"Если вы уже находитесь в стране и решили остаться, несмотря на предупреждение, проявляйте крайнюю осторожность во время своего пребывания, следите за проверенными СМИ и подготовьте план экстренного выезда", - говорится в сообщении.

Также граждан Чехии призывают быть внимательным из-за проводящейся мобилизации, избегать митингов и демонстраций.

При этом МИД предупредил, что посольство в Москве может работать с перебоями из-за натянутых отношений России с ЕС и НАТО.