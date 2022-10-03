Чехія закликала своїх громадян виїхати з Росії

Чехія закликає своїх громадян залишити територію Росії та застерігає від поїздок через ситуацію з безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву МЗС країни.

Громадян Чехії, які знаходяться в Росії, просять зареєструватися в системі DROZD.

"Якщо ви вже знаходитесь в країні і вирішили залишитися, незважаючи на попередження, виявляйте крайню обережність під час свого перебування, стежте за перевіреними ЗМІ та підготуйте план екстреного виїзду", - йдеться у повідомленні.

Також громадян Чехії закликають бути уважним через мобілізацію, що проводиться, уникати мітингів і демонстрацій.

При цьому МЗС попередило, що посольство в Москві може працювати з перебоями через натягнуті відносини Росії з ЄС і НАТО.