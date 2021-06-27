Інші версії не розглядаються. До вибухів у Врбетиці причетна Росія, - прем'єр Чехії

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш переконаний у тому, що до вибухам боєприпасів на складах у Врбетиці причетні спецслужби Російської Федерації. Інших версій влада Чехії не розглядає.

За його словами, уряд країни переконаний, що до вибухів у Врбетиці причетні саме російські спецслужби. І ті, хто шукає інші причини трагедії, чинить погано.

"Ми переконані, що це було акцією російських шпигунів. Якщо хтось говорить щось інше, то це недобре", - говорить прем'єр-міністр Чехії.

Він також зазначив, що має намір обговорити з президентом Земаном розбіжності в поглядах щодо версій того, що сталося у Врбетиці в понеділок.

Така заява Бабіша стала відповіддю на інтерв'ю президента Чехії Мілоша Земана тому ж телеканалу. У ньому Земан заявив, що вважає за потрібне розглядати різні версії подій у Врбетиці.