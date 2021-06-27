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Інші версії не розглядаються. До вибухів у Врбетиці причетна Росія, - прем'єр Чехії

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Чехія, Неділя 27 червня 2021 17:50
Інші версії не розглядаються. До вибухів у Врбетиці причетна Росія, - прем'єр Чехії Фото: Андрій Бабіш, прем'єр-міністр Чехії (facebook.com/AndrejBabis)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш переконаний у тому, що до вибухам боєприпасів на складах у Врбетиці причетні спецслужби Російської Федерації. Інших версій влада Чехії не розглядає.

Про це заявив Андрій Бабіш в ефірі CNN Prima News.

За його словами, уряд країни переконаний, що до вибухів у Врбетиці причетні саме російські спецслужби. І ті, хто шукає інші причини трагедії, чинить погано.

"Ми переконані, що це було акцією російських шпигунів. Якщо хтось говорить щось інше, то це недобре", - говорить прем'єр-міністр Чехії.

Він також зазначив, що має намір обговорити з президентом Земаном розбіжності в поглядах щодо версій того, що сталося у Врбетиці в понеділок.

Така заява Бабіша стала відповіддю на інтерв'ю президента Чехії Мілоша Земана тому ж телеканалу. У ньому Земан заявив, що вважає за потрібне розглядати різні версії подій у Врбетиці.

Нагадаємо, що доповідь про причетність РФ до вибухів Чехії пролежала на столі у Земана десять днів. Він не прочитав вчасно докази про причетність російських спецслужб до диверсії.

Також повідомлялося, що Чехія вимагає від Росії відшкодування за вибухи. Там підготували відповідний запит.

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