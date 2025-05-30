Чехия раскритиковала идею США "успокоить" Путина за счет Украины и НАТО

"Расширение НАТО отвечает интересам безопасности России. Там, где Россия граничит со странами НАТО, война не ведется. В других регионах - ведется", - заявил чешский министр.

Что заявил Келлог

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Штаты признают право России на беспокойство из-за вероятного расширения НАТО на восток и готовы обсуждать это в контексте переговоров о завершении войны в Украине.

По его словам, Трамп готов дать Путину письменные обязательства не расширять Альянс на восток, если это станет ключевым условием прекращения боевых действий и завершения войны в Украине.

"Например, мы говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И мы не единственная страна, которая так считает - я могу назвать еще четыре страны, которые против вступления Украины в Альянс. Это при том, что для вступления требуется согласие всех 32 стран-членов. И мы видим, что и другие страны говорят: "Мы не очень уверены насчет этого (вступления Украины. - ред.)", - сказал Келлог.

Путин против вступления Украины в НАТО

Напомним, среди ключевых требований Путина по завершению войны - письменный отказ Запада от дальнейшего расширения НАТО на восток. Как писало Reuters, это фактически означает исключение Украины, Молдовы, Грузии и других постсоветских стран из потенциальных членов Альянса. Также Кремль настаивает на нейтральном статусе Украины и "защите русскоязычного населения".

При этом в НАТО периодически обещают Украине будущее членство в Альянсе без четких сроков вступления. В частности, в совместном коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне, который состоялся в июле 2024 года, задекларировано "необратимое" вступление Украины в Альянс.