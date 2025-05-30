Чехія розкритикувала ідею США "заспокоїти" Путіна за рахунок України і НАТО

"Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни не ведеться. В інших регіонах - ведеться", - заявив чеський міністр.

Що заявив Келлог

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Штати визнають право Росії на занепокоєння через імовірне розширення НАТО на схід та готові обговорювати це в контексті переговорів про завершення війни в Україні.

За його словами, Трамп готовий дати Путіну письмові зобов'язання не розширяти Альянс на схід, якщо це стане ключовою умовою припинення бойових дій та завершення війни в Україні.

"Наприклад, ми говорили, що для нас вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, що так вважає - я можу назвати ще чотири країни, які проти вступу України до Альянсу. Це при тому, що для вступу потрібна згода всіх 32 країн-членів. І ми бачимо, що й інші країни кажуть: "Ми не дуже впевнені щодо цього (вступу України. - ред.)", - сказав Келлог.

Путін проти вступу України до НАТО

Нагадаємо, серед ключових вимог Путіна щодо завершення війни - письмова відмова Заходу від подальшого розширення НАТО на схід. Як писало Reuters, це фактично означає виключення України, Молдови, Грузії та інших пострадянських країн із потенційних членів Альянсу. Також Кремль наполягає на нейтральному статусі України та "захисті російськомовного населення".

При цьому у НАТО періодично обіцяють Україні майбутнє членство в Альянсі без чітких термінів вступу. Зокрема, у спільному комюніке саміту НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні 2024 року, задекларований "незворотній" вступ України в Альянс.