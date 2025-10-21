Чехия построит для Украины спутник наблюдения, который будет работать при любых условиях

В публикации говорится, что спутник сможет собирать данные независимо от времени суток и погодных условий. Проект будет реализован чешскими компаниями с опытом в разработке космических технологий, в частности малых спутников.

Министерство транспорта Чехии отметило, что запуск спутника состоится ориентировочно в течение года. Это будет первый случай, когда Украина получит помощь такого типа от иностранного государства.

Чешская разработка получит комбинированную систему наблюдения - радиолокационную (SAR), оптическую и радиационную. Благодаря этому мониторинг можно будет осуществлять и в ночное время или неблагоприятную погоду.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках правительственной программы по восстановлению Украины и сотрудничества между Министерством транспорта Чехии и Госкосмосом Украины. В будущем планируется создать несколько подобных аппаратов.