Чехия построит для Украины спутник наблюдения, который будет работать при любых условиях

Чешское правительство, которое завершает свою работу, сообщило о намерении построить и передать Украине современный спутник наблюдения за Землей. Он будет осуществлять мониторинг при любых условиях.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Чехии.
В публикации говорится, что спутник сможет собирать данные независимо от времени суток и погодных условий. Проект будет реализован чешскими компаниями с опытом в разработке космических технологий, в частности малых спутников.
Министерство транспорта Чехии отметило, что запуск спутника состоится ориентировочно в течение года. Это будет первый случай, когда Украина получит помощь такого типа от иностранного государства.
Чешская разработка получит комбинированную систему наблюдения - радиолокационную (SAR), оптическую и радиационную. Благодаря этому мониторинг можно будет осуществлять и в ночное время или неблагоприятную погоду.
Реализация проекта будет осуществляться в рамках правительственной программы по восстановлению Украины и сотрудничества между Министерством транспорта Чехии и Госкосмосом Украины. В будущем планируется создать несколько подобных аппаратов.
Напомним, в феврале 2024 года чешский лидер Петр Павел анонсировал сбор 800 тысяч артиллерийских снарядов для дальнейшей передачи на нужды ВСУ. Украина получила первую партию снарядов уже в июне 2024 года.
Отметим, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно подтвердил, что до конца 2025 года страна планирует получить еще 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.
РБК-Украина также писало, что Чехия рассматривает передачу Украине около 30 модернизированных танков T-72M4CZ. Их характеристики позволяют соперничать с самыми современными машинами России, в частности Т-90М.