Чехія побудує для України супутник спостереження, що працюватиме за будь-яких умов

У повідомленні йдеться, що супутник зможе збирати дані незалежно від часу доби та погодних умов. Проєкт буде реалізовано чеськими компаніями з досвідом у розробці космічних технологій, зокрема малих супутників.

Міністерство транспорту Чехії зазначило, що запуск супутника відбудеться орієнтовно протягом року. Це буде перший випадок, коли Україна отримає допомогу такого типу від іноземної держави.

Чеська розробка отримає комбіновану систему спостереження - радіолокаційну (SAR), оптичну та радіаційну. Завдяки цьому моніторинг можна буде здійснювати і в нічний час або несприятливу погоду.

Реалізація проєкту здійснюватиметься в межах урядової програми з відновлення України та співпраці між Міністерством транспорту Чехії та Держкосмосом України. В майбутньому планується створити кілька подібних апаратів.