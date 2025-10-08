Чехия готовит передачу ВСУ танков, способных соперничать с российскими Т-90М

Чехия рассматривает передачу Украине около 30 модернизированных танков T-72M4CZ, которые по своим характеристикам могут соперничать с самыми современными российскими машинами, в частности Т-90М.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Чехии.

О потенциальной передаче танков заявил начальник Генштаба Карел Ржеки. По его словам, модернизация T-72 была запланирована еще до начала полномасштабной войны и после завершения работ он намерен рекомендовать правительству Чехии передать технику Украине - в интересах национальной безопасности страны.

Что представляет собой T-72M4CZ

Модернизация T-72M4CZ началась в 1990-х годах после войны в Персидском заливе, которая показала технологическую отсталость советских танков по сравнению с западными.

Среди ключевых усовершенствований:

Современная система управления огнем с объединенными прицельными комплексами наводчика и командира, тепловизором (дальность до 4 км) и баллистическим вычислителем. Благодаря этому танк может вести точный огонь как с места, так и в движении, днем и ночью на расстоянии до 2 км.

Мощный 1000-сильный двигатель , который экипаж может заменить менее чем за полчаса, а также вспомогательная силовая установка.

Улучшенное бронирование с динамической защитой DYNA-72, защитой от магнитных мин TRALL и системой обнаружения лазерного облучения.

Сравнение с российскими аналогами

Даже российские военные эксперты признают, что T-72M4CZ - одна из лучших модификаций Т-72. По уровню оснащения он приближается к Т-72Б3М (2014) и даже Т-90М (2018).

В частности, чешский танк имеет современный командирский прицельный комплекс, тогда как на многих российских машинах до сих пор используют примитивные оптические приборы с дальностью видения всего 500 м.

Военный эксперт Андрей Харук отмечает, что получение этих танков позволит ВСУ усилить свои бронетанковые подразделения современной техникой, которая не уступает врагу.

"Чешский Т-72M4CZ по своим возможностям находится на уровне Т-72Б3М, а по отдельным характеристикам даже превосходит его", - отмечает Харук.

Сколько танков может получить Украина

На вооружении чешской армии сейчас осталось лишь около 30 единиц T-72M4CZ. Их заменили немецкие "Leopard 2A4". Именно эти танки могут быть переданы Украине в ближайшее время после соответствующего решения правительства Чехии.

Если Чехия примет положительное решение, это станет важным шагом в укреплении бронетанковых сил Украины и еще одним примером стратегической поддержки союзников в Европе.