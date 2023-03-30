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Чехия отправила в Украину 15 противодронных систем

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Прага, Четверг 30 марта 2023 17:17
Чехия отправила в Украину 15 противодронных систем Фото: Чехия отправила в Украину 15 противодронных систем (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Чешская инициатива "Подарок для Путина" отправила в Украину 15 мобильных систем противовоздушной обороны MR-2 Viktor, которые профинансировали за счет совместных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чешской инициативы в Twitter.

"Чешская инициатива Dárek pro Putina отправляет 15 комплексов противодействия беспилотникам MR-2 Viktor от (чешской оружейной компании, - ред.) Excalibur Army в Украину", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на системы собрали 3,75 млн евро на общественном сборе.

Чехия отправила в Украину 15 противодронных систем

Фото: Чехия отправила в Украину 15 противодронных систем (twitter.com/DarPutinovi)

Системы MR-2 Viktor

Системы собирают на заводе чешской компании Excalibur Army. Это модифицированный внедорожник Toyota, оснащенный парой пулеметов КПВТ, которые способны эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от ударов дронов-камикадзе и бомбардировок с воздуха.

Спаренный пулемет Viktor - это модернизированный вариант чешского зенитного оружия с парой пулеметов КПВТ, использующих высокоэффективные боеприпасы калибра 14,5х114 мм для уничтожения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Орудие имеет прочную конструкцию и хорошую точность стрельбы - эффективная дальность стрельбы составляет более 2 километров.

Орудие оснащено дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для ведения прямого огня по наземным целям.

Напомним, ранее в Чехии для Украины приобрели РСЗО RM-70 вместе с ракетами.

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