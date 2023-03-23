В Чехии для Украины приобрели РСЗО RM-70 вместе с ракетами

В течение нескольких недель Украине будет передана реактивная установка РМ-70 и 365 ракет, на которую граждане Чехии собрали более 1,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление автора инициативы "Подарок Путину" Мартина Ондрачека, которое приводит Сeske Noviny .

"Сегодня мы превысили 1,3 млн долларов, наша цель - более 2,3 млн долларов. Машина, которую мы здесь видим, стоит почти 784 тысячи долларов. Наша цель - отправить туда еще 365 ракет, чтобы оружие имело какое-то оборудование", - – сказал Ондрачек.

Ракетная установка прошла капитальный ремонт и получила название "Пршемысл". Это связано с мифическим Пршемыслом Пахарем, один залп которого "вспахивает" площадь примерно в три гектара.

"Это полностью комплексный ремонт, включая двигатель, платформу шасси, ракетные установки или систему управления огнем, чтобы ракетная установка отвечала максимально возможным требованиям для боевого применения", - сказал директор по развитию STV Group Иво Стрейчек.

Реактивная установка была представлена чехословацкой армии в 1971 году, но до сих пор остается очень эффективным оружием. Как и российская версия реактивной установки БМ-21 имеет реактивную установку на 40 122-мм реактивных снарядов, но в отличие от российской версии несет дополнительный магазин на 40 реактивных снарядов для быстрой перезарядки на бронированном шасси "Татра 813". Это уменьшает время подготовки к следующему удару до нескольких минут, а также возможные выстрелы отдельными ракетами или полным залпом.