МИД Чехии выступил за реформирование Совбеза ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Чехии Яна Липовского в Twitter .

"Я согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании. Последним доказательством является тот факт, что институт, который должен обеспечивать мир, перешел под контроль государства, которое нарушает Устав ООН и угрожает безопасности всего мира своим варварским поведением", - написал он.

Напомним, Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совбезе ООН. По условиям ротации она сменит Мозамбик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников Совбеза ООН не дать России злоупотреблять своим председательством.

Президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал председательство России в Совбезе ООН.

Более подробно о председательстве России в Совбезе ООН можете узнать в материале РБК-Украина.

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