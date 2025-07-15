Чехия не будет покупать у США оружие для Украины по плану Трампа: премьер объяснил причину

Соглашение США и НАТО по оружию для Украины

Напомним, вчера, 14 июля, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Сделать свой вклад уже согласились несколько стран, отдельная Швеция, Дания и Германия.

Так, Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.

По информации СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.

Как рассказал министр обороны Германии Борис Писториус, Германия пока не будет раскрывать подробностей относительно американского оружия, которое будут поставлять Украине.

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