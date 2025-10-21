ua en ru
Чехия готова помочь Словакии с газом после решения ЕС отказаться от топлива РФ

Чехия, Вторник 21 октября 2025 12:11
Чехия готова помочь Словакии с газом после решения ЕС отказаться от топлива РФ Фото: министр торговли и промышленности Чехии Лукаш Влчек (wikimedia org)
Автор: Наталья Кава

Чехия готова предоставить Словакии ускоренную газовую поддержку после того, как министры энергетики Европейского Союза приняли решение о постепенном отказе от импорта российского газа.

Сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Напомним, полный запрет на поставки российского газа в ЕС запланирован с января 2028 года. Против этого решения выступили только Венгрия и Словакия, которые выразили обеспокоенность относительно рисков для энергетической безопасности и возможного роста цен.

Министр торговли и промышленности Чехии Лукаш Влчек признал эти опасения оправданными, но напомнил, что страны имели достаточно времени, чтобы подготовиться - как это сделала Прага, модернизировав инфраструктуру и диверсифицировав поставки.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Чехия также существенно зависела от российского газа, однако уменьшила эту зависимость благодаря инвестициям в западные терминалы СПГ. Несмотря на то, что определенные объемы топлива из России до сих пор поступают, Прага поддерживает полный запрет импорта на уровне ЕС.

"Россия ведет против нас войну, и дальнейшее финансирование этой войны не имеет смысла", - подчеркнул Влчек.

Зато Братислава и Будапешт заявляют, что пока не имеют реальных альтернативных маршрутов поставок.

"Мы считаем, что технически это возможно. Представим наши расчеты Европейской комиссии, чтобы показать потенциал поставок через западные направления", - отметил Влчек после заседания Совета ЕС по энергетике.

По его словам, между Прагой и Братиславой продолжаются переговоры. Министр сообщил, что недавно обсуждал детали предложения со словацким министром экономики Денисой Саковой во время Европейского ядерного форума в Братиславе.

"Я сказал своей коллеге: если Словакия нуждается в более тесном сотрудничестве - Чехия готова. Словацкая сторона поблагодарила нас. Такая возможность есть, но инициатива должна исходить от Словакии. Если она обратится - мы готовы действовать немедленно", - подчеркнул Влчек.

Ранее газ транспортировался с востока на запад через территорию Словакии, что приносило ей прибыль от транзита. Теперь в случае реверса поставок экономическая схема изменится - Прага будет взимать плату за доставку топлива в Словакию.

ЕС отказывается от российского газа

Напомним, большинство государств-членов Европейского Союза в понедельник одобрили запрет на импорт российского природного газа в страны блока с конца 2027 года во время встречи министров энергетики в Люксембурге.

Более того, вчера президент Владимир Зеленский заявил о новых договоренностях Украины и Словакии.

