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Чехія має поступово позбавлятися від залежності від енергоносіїв РФ, - Фіала

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Середа 27 квітня 2022 02:06
Чехія має поступово позбавлятися від залежності від енергоносіїв РФ, - Фіала Фото: прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Влада Чехії заявила про необхідність знижувати залежність від російських енергоносіїв і поступово від них відмовитися. Так прем'єр-міністр країни Петро Фіала відреагував на рішення Москви в порушення угод припинити постачання газу до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави чеського уряду у Twitter.

"Російська Федерація прийняла рішення припинити постачання газу до Польщі. Тим самим Росія погіршує ситуацію і порушує існуючі договори. Це ще один доказ того, що ми повинні поступово позбавлятися від залежності від російського викопного палива", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що кілька днів тому Фіала заявив, що Чехія не може відразу відмовитися від енергоносіїв з РФ, позаяк залежність країни від російського газу становить більше ніж 90%.

Так, за прогнозом чеського прем'єра, Прага відмовиться російських енергоресурсів протягом 5 років.

Як повідомлялося, 26 квітня російський "Газпром" заявив про повне припинення поставок газу до Польщі.

Також ми писали, що компанії ЄС можуть обійти вимогу РФ з оплати газу рублями. Це не буде порушувати міжнародний санкційний тиск на країну-окупанта.

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