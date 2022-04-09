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Чехія повністю відмовиться від російських енергоресурсів протягом п'яти років

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Чехія, Субота 09 квітня 2022 17:51
Чехія повністю відмовиться від російських енергоресурсів протягом п'яти років Фото: Чехія повністю відмовиться від російських енергоресурсів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Чеська Республіка повністю відмовиться російських енергоресурсів протягом п'яти років. Прем'єр-міністр Петро Фіала назвав поточну ситуацію однією з "найбільших загроз безпеці" країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Держава-член Європейського Союзу майже повністю задовольняє свої потреби в газі за рахунок прямих або непрямих поставок з Росії і отримує приблизно половину свого імпорту сирої нафти з того ж джерела.

Фіала заявив на з'їзді Громадянської демократичної партії, що енергетичний сектор країни повинен змінитися "повністю".

"Наша залежність від викопного палива з Росії, якою роками нехтували, являє собою одну з найбільших загроз безпеці для нашої країни. Нашою метою має бути повне позбавлення від цієї російської енергетичної петлі в найближчі п'ять років", - сказав Фіала.

Він додав, що його уряд має підготувати цей "п'ятирічний проект" у найближчі тижні.

Європейський союз зобов'язався відмовитися від російського палива до 2027 року і оприлюднить детальний план цього в травні.

На цьому тижні блок, що складається з 27 членів, затвердив нові санкції проти Росії, в тому числі заборону на імпорт вугілля, починаючи з серпня. Рішення прийнято після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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