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Польща має намір заборонити імпорт газу і вугілля з Росії

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Польща, Неділя 10 квітня 2022 06:28
Польща має намір заборонити імпорт газу і вугілля з Росії Фото: Польща відмовиться від імпорту енергоресурсів з РФ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Польща планує в найближчі місяці заборонити постачання енергоресурсів з Росії. Йдеться про імпорт газу та вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського в інтерв'ю Berliner Zeitung.

"Навіть якщо таке рішення не буде прийнято Євросоюзом, ми самі приймемо його протягом декількох місяців, щоб подати хороший приклад і спонукати інші країни зробити так само", - зазначив Шинковський.

Він також підкреслив, що тільки спільне рішення європейських держав матиме значний вплив на російську економіку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав до впровадження глобального ембарго на нафту Російської Федерації.

Ми також писали про те, що Чехія повністю відмовиться від російських енергоресурсів протягом п'яти років. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала.

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